Videoüberwachung wird ausgeweitet

Kameras sollen Drogenhandel auf Ebertplatz in Köln verhindern

28.08.2019, 08:57 Uhr | cf, t-online.de

Massenschlägerei in Köln: Bei einer Auseinandersetzung mit mehr als einem Dutzend Beteiligten kommt ein 25-Jähriger ums Leben. (Quelle: dpa)

Toter nach Massenschlägerei in Köln

In Köln sollen künftig mehr Plätze mit Kameras überwacht werden. Erste Vorbereitungen werden nun auch für den Ebertplatz getroffen, auf dem am Wochenende ein Mann bei einer Massenschlägerei getötet wurde.

Für die geplante Videoüberwachung am Ebertplatz in Köln werden seit dem Mittwochmorgen die ersten Masten aufgebaut. Das meldet die "Kölner Rundschau" unter Berufung auf Polizeikreise. Im November soll die Überwachung komplett in Betrieb gehen. Damit wolle die Polizei gegen den Drogenhandel auf dem Platz vorgehen. Wie die Rundschau berichtet, registrierten die Beamten 2018 mehr als 430 Drogendelikte auf dem Ebertplatz.

25-Jähriger bei Massenschlägerei getötet

Drogen sollen auch der Grund für eine Massenschlägerei auf dem Platz in der Nacht zu Sonntag gewesen sein. Dabei wurde ein 25-jähriger Mann erstochen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitteilten, wurde ein ebenfalls 25-Jähriger unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Er soll, wie das Opfer auch, aus Somalia stammen. Er war bereits unmittelbar nach der Tat an der S-Bahn-Haltestelle Hansaring gefasst worden.







Nicht nur der Ebertplatz soll künftig überwacht werden. Insgesamt 32 Kameras werden in den kommenden Monaten auch am Neumarkt, dem Breslauer Platz und am Wiener Platz aufgestellt, meldet die "Kölner Rundschau" weiter.