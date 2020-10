Illegales Autorennen

Polizei stellt Führerscheine von Rasern sicher

07.10.2020, 16:13 Uhr | t-online

Nach zwei illegalen Autorennen in Köln hat die Polizei die Führerscheine der Raser sichergestellt. Bei einem Rennen hatten die Fahrer zum Überholen sogar die Straße verlassen.

Zwei illegale Straßenrennen haben am Dienstag in Köln stattgefunden. Die Polizei hat die Führerscheine von allen vier Beteiligten beschlagnahmt. Gegen 12 Uhr hatte ein Autofahrer die Polizei alarmiert. Zwei hochmotorisierte Mercedes AMG waren auf der Autobahn 1 unterwegs. Die beiden Fahrzeuge seien ausgeschert und hatten den Anrufer rechts und links überholt. Dabei sei einer über den Standstreifen gefahren. Auf der Venloer Straße konnten die Fahrzeuge von der Polizei gestoppt werden.

Ein zweites Rennen fand auf der Bonner Straße in Köln-Marienburg statt. Ein Opel-Fahrer und ein Renault-Fahrer sollen sich an einer Ampel per Zeichen zu einem Rennen aufgefordert haben. Einer der beiden fuhr während eines Überholmanövers in den Gegenverkehr. Bei einer Kontrolle der Fahrer durch die Polizei wurden außerdem vier Mobiltelefone als Beweismittel sichergestellt.