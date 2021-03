Gutachten wird offengelegt

Tag der Wahrheit für Kölner Erzbistum

18.03.2021, 07:14 Uhr | t-online

Ein Kreuz steht hinter dem Strebewerk am Dom: Das neue Missbrauchsgutachten zum Erzbistum Köln wird am Donnerstag vorgestellt. (Quelle: Oliver Berg/dpa)

Der Strafrechtler Björn Gercke stellt in Köln am Donnerstag ein mit Spannung erwartetes Gutachten zum Umgang des Erzbistums Köln mit sexuellem Missbrauch vor. t-online berichtet live.

Der 18. März gilt für das Erzbistum Köln als ein Schlüsseldatum: Der von Kardinal Rainer Maria Woelki beauftragte Strafrechtler Björn Gercke stellt sein Gutachten zum Aufarbeitungsprozess vor. An diesem Tag sollen endlich klar Namen benannt werden bei der Suche nach Verantwortlichen für sexuellen Missbrauch im größten deutschen Bistum. t-online begleitet die Ereignisse im News-Ticker.

Zunächst soll Gercke ab 10 Uhr sein Gutachten vorstellen. In den folgenden Tagen will Woelki die Ergebnisse dann zusammen mit Gercke in den Kölner Gremien diskutieren. Am 23. März, also fünf Tage nach der Vorstellung des Gutachtens, will der Kardinal etwaige Konsequenzen benennen.

Das neue Gutachten zum Umgang des Erzbistums Köln mit sexuellem Missbrauch liegt nach Angaben des beauftragten Strafrechtlers Gercke bereits bei der Staatsanwaltschaft. "Die Staatsanwaltschaft hat das Gutachten bereits vor einigen Tagen von uns bekommen, damit sie auch Zeit hat, sich in Ruhe darauf vorzubereiten – vor der Öffentlichkeit", sagte Gercke am Mittwoch in der "WDR Lokalzeit". Ihm selbst sei das ein Anliegen gewesen. Die Staatsanwaltschaft sei die zuständige Behörde für die Verfolgung von Straftaten.

Protest gegen die katholische Kirche vor dem Kölner Dom (Quelle: Oliver Berg/dpa)

Verschiedene Initiativen, die sich mit der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs von Kindern durch Priester in der katholischen Kirche befassen, haben sich einen Tag vor der Veröffentlichung des neuen Missbrauchsgutachtens im Erzbistum Köln zu einer Protestveranstaltung vor dem Dom zusammengefunden.

Vom Künstler Jacques Tilly stammt die Plastik mit dem Slogan "11 Jahre schonungslose Aufarbeitung der Missbrauchsfälle!".