Bundestagswahl 2021

CDU schickt Serap Güler ins Rennen gegen Lauterbach

28.03.2021, 09:23 Uhr | t-online, mh

Die CDU hat gewählt und schickt Serap Güler als Direktkandidatin für den Bundestag ins Rennen. In ihrem Wahlkreis Leverkusen/Köln-Mülheim muss sie sich gegen den SPD-Politiker Karl Lauterbach durchsetzen.

Serap Güler tritt für den Wahlkreis Leverkusen/Köln-Mülheim bei der Bundestagswahl im Herbst an. Der CDU Kreisverband hat die NRW-Staatssekretärin für Integration im Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration am Samstag als Kandidatin gewählt.

Auf Twitter schrieb Güler: "Es hat geklappt: Bundestagskandidatin!" Die CDU-Mitglieder des Kreisverbandes wählten sie mit deutlicher Mehrheit, wie "rp-online.de" berichtet. Im ersten Wahlgang holte sie 108 Stimmen, ihre Konkurrenz blieb deutlich dahinter. Demnach holte Robert Maximilian Budde acht Stimmen, Paloma Krassa 45 Stimmen und Ulrich Wokulat 26 Stimmen.

"Bin überwältigt von dem tollen Ergebnis & diesem Vertrauen, den mir unsere Mitglieder entgegengebracht haben", schrieb Güler auf Twitter.

Zur Person: Serap Güler wurde 1980 in Marl geboren. Heute lebt die 40-Jährige in Köln-Mülheim. 2009 trat sie als Muslimin in die CDU ein und wurde für diesen Schritt anfangs in der türkisch-muslimischen Gemeinde kritisiert. 2012 kandidierte sie dann für den nordrhein-westfälischen Landtag, bevor sie, eine Legislatur später, Staatssekretärin für Integration im Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration unter Armin Laschet wurde und bis heute ist.

In ihrem Wahlkreis tritt sie gegen harte Konkurrenz an: Für Leverkusen/Köln-Mühlheim kandidiert auch der prominente SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach für einen Platz im Bundestag. Güler wirft Lauterbach vor, den Wahlkreis nur epidemiologisch zu vertreten. Wie sie das meint und was ihre eigenen Themen sind, mit denen sie überzeugen möchte, lesen Sie hier.