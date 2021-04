Mit Turkish Airlines

Flughafen Köln/Bonn erweitert Flugangebot in die Türkei

08.04.2021, 15:08 Uhr | t-online

Ein Flugzeug von Turkish Airlines beim Flughafen Köln/Bonn (Archivbild): Im Sommer will die Fluggesellschaft zahlreiche zusätzliche Ziele in der Türkei anfliegen. (Quelle: Rüdiger Wölk/imago images)

Trotz Corona erweitert der Flughafen Köln/Bonn im Sommer sein Angebot: Ab Juni geht es jede Woche in einige neue Städte in der Türkei. Auch das bestehende Angebot wird erweitert.

Wer im Sommer in die Türkei reisen möchte, hat ab dem Flughafen Köln/Bonn zahlreiche Möglichkeiten: Turkish Airlines erweitert sein Flugangebot deutlich und will von Juni bis einschließlich August viele Städte ansteuern, darunter Antalya, Izmir und Istanbul, aber auch Städte im Landesinneren. Das teilte der Flughafen mit.

So soll es von Porz aus täglich nach Antalya und viermal pro Woche nach Izmir gehen. Wer lieber ans Schwarze Meer möchte, kann einmal wöchentlich nach Samsun fliegen. Ebenfalls einmal pro Woche werden die Städte Elazig, Ganziantep, Kayseri und Konya angeflogen. In die größte Stadt der Türkei gibt es sogar vier Flüge am Tag: zwei zum Flughafen Istanbul (IST) sowie zwei nach Istanbul-Sabiha Gökcen (SAW).

"Auch wenn Corona nach wie vor unseren Alltag prägt, sehen wir es als ein sehr positives Zeichen, dass Turkish Airlines für die kommenden Sommermonate neue Ziele in der Türkei in den Flugplan aufgenommen hat", sagt Johan Vanneste, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH.

Aufgrund der Corona-Pandemie gelten nach wie vor besondere Regelungen an dem Flughafen: So müssen sich Fluggäste innerhalb von 72 Stunden vor ihrem Abflug in die Türkei registrieren und einen negativen PCR-Test vorweisen. Reiserückkehrer aus der Türkei müssen sich 48 Stunden vor Ankunft in Deutschland registrieren und ein negatives PCR-Testergebnis vorlegen. Das gilt für alle Passagiere ab sechs Jahren.