In Köln von Auto angefahren

Joggerin bei Unfall tödlich verletzt – Fahrer war alkoholisiert

10.05.2021, 11:01 Uhr | t-online

In Köln-Riehl ist eine junge Frau bei einem Verkehrsunfall gestorben. Die Joggerin wurde von einem Auto an einer Kreuzung angefahren. Der Fahrer soll alkoholisiert gewesen sein.

Am Samstagnachmittag ist eine 28-jährige Joggerin in Riehl von einem Auto erfasst und so schwer verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Das berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger".

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wollte die junge Frau gegen 14.10 Uhr die Boltensternstraße an der Einmündung zur Barbarastraße überqueren. Der 61 Jahre alte Mercedes-Fahrer soll nach Zeugenangaben stadtauswärts bei Rot ungebremst in den Kreuzungsbereich eingefahren sein, wie Zeugen berichten. Dabei habe er die Joggerin auf der Fußgängerfurt frontal erfasst.



Die Kölnerin erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann verlief positiv. Polizisten ordneten eine Blutprobe an und stellten sein Auto, seinen Führerschein sowie sein Mobiltelefon sicher.