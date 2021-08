Mehrere Schwerverletzte

Massenschlägerei nach Autounfall in Köln-Ostheim

30.08.2021, 10:53 Uhr | t-online

Ein beschädigter Wagen: Nach einem Unfall ist es in Köln zu einer Massenschlägerei gekommen. (Quelle: Vincent Kempf)

Ein Unfall in Köln hat zu einer Schlägerei mit Verletzten und Festnahmen geführt. Zwei Autos waren dabei zunächst kollidiert. Später gingen die Fahrer und deren Verwandte aufeinander los.

In Köln hat die Polizei eine Schlägerei schlichten müssen, an der rund 20 Personen beteiligt waren. Wie die Polizei berichtet, waren nach einem Autounfall auf der Rösrather Straße am Sonntagnachmittag zunächst die Insassen der beteiligten Fahrzeuge aufeinander losgegangen. Den Ermittlungen zufolge hatten sie Baseballschläger und "andere Gegenstände" dabei.

Ein Stock liegt auf der Straße: Die Beteiligten sollen mit allerhand Gegenständen aufeinander losgegangen sein. (Quelle: Vincent Kempf)



Die Gruppe der Streitenden wuchs später auf rund 20 Beteiligten an, als weitere Familienmitglieder der Fahrer dazukamen. Vier Personen erlitten dabei schwere Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei hat sechs Personen festgenommen. Warum die Personen aufeinander losgingen, ist noch unklar. Die Ermittler prüfen, ob Familienstreitigkeiten der Grund für den Angriff sein könnten.