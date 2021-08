Tritte gegen den Kopf

Mann nach Streit in Köln in Lebensgefahr

31.08.2021, 14:19 Uhr | t-online

Ein Fahrzeug der Kölner Stadtbahn an einer Haltestelle (Symbolbild): Nach einem Streit am Halt in Ostheim hat die Polizei zwei Männer festgenommen. (Quelle: Benjamin Horn/imago images)

Bei einem Streit an einer Stadtbahnhaltestelle in Köln ist ein 42-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Zwei Männer sollen ihm gegen den Kopf getreten haben, als er am Boden lag.

Nach einer Auseinandersetzung an der Haltestelle Ostheim der Kölner Stadtbahn haben Polizisten zwei Männer festgenommen. Sie sollen dort am Dienstagvormittag (31. August) einen 42-jährigen auf dem Boden liegenden Mann gegen den Kopf getreten und lebensgefährlich verletzt haben, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Den ersten Erkenntnissen zufolge soll der 42-Jährige zunächst einen 30 Jahre alten Mann angegriffen haben. Ein weiterer 32-Jähriger soll sich dann in die Auseinandersetzung eingemischt haben und den 42-Jährigen geschlagen und getreten haben. Gemeinsam sollen sie den ursprünglichen Angreifer dann so sehr verletzt haben, dass dieser in Lebensgefahr schwebte.