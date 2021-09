Köln

Daniel Fehlow bekommt eigene RTL-Serie als Leon Moreno

08.09.2021, 09:36 Uhr | dpa

Daniel Fehlow (46) bekommt bei RTL eine eigene Serie und legt dafür bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) eine Pause ein. Fehlow und seine Rolle Leon Moreno kriegt eine eigene Event-Serie, wie RTL mitteilte. Am Montag (13.9.) starten demnach die Dreharbeiten zu "Leon - Glaub nicht alles, was du siehst". Leon verlässt darin nach dem Liebes-Aus mit Nina (Maria Wedig) Berlin und verwirklicht sich seinen Traum vom Leben am Meer. Nach einem Abstecher zu seinem Sohn Vince nach Tokio zieht es ihn in ein Surfer-Paradies an die Ostsee. Dort steigt er in eine Kite-Schule ein. Das werde "'ne ziemlich coole Story", sagte Fehlow in einem RTL-Video.