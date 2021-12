Tödlicher Unfall in Köln

Mann fährt auf Lkw auf und stirbt – Sperrung der A57 aufgehoben

09.12.2021, 16:55 Uhr | MaM, t-online

In Köln ist ein 44-Jähriger bei einem Unfall auf der A57 tödlich verunglückt. Die Ermittlungen dauerten bis zum Nachmittag an. Nun ist die Autobahn wieder befahrbar.

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 57 in Köln ist ein Fahrer eines Kleintransporters tödlich verunglückt.

Wie ein Sprecher der Polizei t-online mitteilte, ist der 44-jährige Mann gegen 11.30 Uhr vor dem Rastplatz Esch in Fahrtrichtung Neuss auf einen Sattelschlepper aufgefahren. Dabei wurde dabei in seinem Wagen eingeklemmt, ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Warum der Fahrer in den Sattelschlepper hineinfuhr, ist bislang unklar.

Autobahn 57 in Nordrhein-Westfalen (Archivbild): Der Mann starb noch am Unfallort. (Quelle: Mangold/imago images)

Die A57 war in Fahrtrichtung Neuss bis 14.30 Uhr vollständig gesperrt, mittlerweile wurde die Sperrung aufgehoben. Einsatzkräfte sicherten Spuren und stellten den Unfallwagen sicher. Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams unterstützten die Autobahnpolizei vor Ort. Das Verkehrskommissariat 2 hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.