Köln

"Unsere kleine Ilvi": Jana und Thore Schölermann sind Eltern

12.12.2021, 20:27 Uhr | dpa

Thore Schölermann sitzt in der Prosieben-Show "The Masked Singer". Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Jana und Thore Schölermann sind Eltern einer kleinen Tochter. "Unsere kleine Ilvi!", schrieben beide am Sonntag auf ihren Instagram-Kanälen zu einem Foto, auf dem zwei Baby-Händchen zu sehen sind. Für das Paar, beide moderieren verschiedene TV-Formate und spielten unter anderem in der ARD-Serie "Verbotene Liebe" mit, ist es das erste Kind. In einem zweiten Post hieß es: "Und auf einmal macht alles Sinn !!! Willkommen in der Familie kleines Schölermannchen !!!"

Dass er beim Halbfinale von "The Voice of Germany" am Sonntagabend wegen der Geburt nicht dabei sein werde, hatte Moderator Thore Schölermann (37) schon vorab angekündigt.

Kennengelernt hatte sich das Paar, das in Köln lebt, bei den Dreharbeiten zu "Verbotene Liebe", auch später standen beide gemeinsam vor der Kamera - als Moderatoren-Duo der ProSieben-Realityshow "Get the F*uck out of my House".