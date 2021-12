Köln

Innenminister: Rechtsextreme unterwandern Corona-Demos

30.12.2021, 08:28 Uhr | dpa

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) führt die wachsende Aggressivität bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen und -Impfungen teilweise auf den Einfluss von Rechtsextremisten zurück. "Da sind eben auch Leute unterwegs, die wollen unsere Republik infrage stellen", sagte Herrmann am Donnerstag im WDR. "Da müssen wir den Anfängen, hier unsere Demokratie infrage zu stellen, wirklich auch wehren."

Die Diskussion über eine Impfpflicht habe einen neuen Schub in die Querdenker-Szene gebracht. "Das muss man ganz nüchtern sehen", sagte Herrmann. "Aber auf der anderen Seite ist auch klar, dass immer mehr aus dem rechtsextremen Bereich - ob das Teile der AfD sind bis hin zu Anhängern von NPD oder Drittem Weg, also wirklich dem totalen Rechtsradikalismus - versuchen, in diesen Bereich hineinzudrängen und hier ihr Süppchen zu kochen." Ob es inhaltlich um Corona gehe, sei möglicherweise zweitrangig. "Denen geht es darum, wirklich unsere Demokratie zu beschädigen, die Substanz unseres Staates anzugreifen."