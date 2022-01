Köln

Muslimische Notfallbegleiter: Interesse an Ausbildung hoch

03.01.2022, 06:55 Uhr | dpa

Mit einer wachsenden Zahl von Muslimen in Deutschland ist auch der Bedarf an muslimischen Notfallbegleitern in Krisenlagen gewachsen. Das Interesse an einer Ausbildung sei rund zehn Jahre nach dem Start ungebrochen hoch, sagte eine Sprecherin der Christlich-Islamischen Gesellschaft (CIG) in Köln der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe weit mehr Bewerber als Kursplätze. In Deutschland leben mehr als fünf Millionen Muslime, viele in Nordrhein-Westfalen. Die ehrenamtlichen Helfer müssen unter anderem über den Islam und islamische Bestattungsriten Bescheid wissen, den Koran kennen und möglichst auch die Kultur des Betroffenen.

Die CIG hatte vor gut zehn Jahren mit Unterstützung muslimischer Organisationen und der christlichen Kirchen ein Kurskonzept einwickelt und bildet die Ehrenamtler seitdem aus. Das Projekt finde bundesweit Beachtung, aus vielen Städten und Regionen komme der Wunsch nach einer solchen Ausbildung, betonte CIG-Geschäftsführer Thomas Lemmen. Es brauche viel mehr muslimische Notfallbegleiterinnen und -begleiter.