Opfer mehrfach die Nase gebrochen

Fotofahndung: Polizei sucht brutalen U-Bahn-Schläger

14.01.2022, 16:03 Uhr | t-online, mtt

Ansatzlos schlug der Täter zu, immer wieder mit der Faust ins Gesicht. Er brach einem jungen Mann mehrfach die Nase. Jetzt fahndet die Polizei mit Fotos nach dem U-Bahn-Schläger.

Die Polizei Köln bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe: Am Freitag haben die Beamten mit einem Handy aufgenommene Fotos eines Mannes veröffentlicht, der zusammen mit einem Kumpan zwei junge Männer in der U-Bahn brutal angegriffen und schwer verletzt haben soll.

Der Angriff ereignete sich bereits am 14. Oktober 2021. Die beiden Täter hatten es den bisherigen Ermittlungen zufolge an jenem Donnerstag auf zwei Teenager abgesehen, die gemeinsam unterwegs waren.



Polizei Köln: Täter provozierten unter Vorwand Streit

Am frühen Morgen gegen 4.25 Uhr sprachen sie zunächst einen der beiden, einen 19-Jährigen, an. Laut Polizei suchten sie in der Zwischenebene der U-Bahn-Haltestelle Friesenplatz unter einem Vorwand Streit.

Kurz darauf sollen die Männer dann am Gleis 2 ohne Vorwarnung mehrfach in das Gesicht des jungen Kölners geschlagen haben. "Als sein 18-jähriger Begleiter dazwischen ging, schlugen die Männer auch ihm mehrfach ins Gesicht", heißt es in der Polizeimitteilung vom Freitag.

Nase des Opfers musste operativ korrigiert werden



Die Schläge prasselten der Polizei zufolge ansatzlos auf den 18-Jährigen ein und trafen ihn so hart, so dass seine Nase mehrfach gebrochen wurde. Sie musste später operativ korrigiert werden.

Nachdem bisherige Fahndungsmaßnahmen drei Monate lang nicht zum Erfolg führten, hofft die Polizei nun, die Täter anhand der Öffentlichkeitsfahndung zu identifizieren.

Der abgebildete Täter soll rund 1,80 Meter groß, schlank und blond sein. Er trug ein schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck und eine schwarze Cargo-Hose.



Der Mittäter, von dem es kein Foto gibt, wird auf etwa 1,75 Meter geschätzt. Er hat ebenfalls blonde Haare und trug zur Tatzeit eine dunkelblaue Wellensteinjacke, einen weißen Pullover und eine dunkle Hose.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 51 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.