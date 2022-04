Unfall auf der A1

Geisterfahrer rast in Lkw – sofort tot

08.04.2022, 07:49 Uhr | dpa, pb

Im Kreis Euskirchen gerät ein Mann auf die falsche Richtungsspur – dann kollidiert er mit einem Lkw: Der Pkw-Fahrer ist sofort tot. Die Strecke soll noch bis zum Mittag gesperrt sein.

Schwerer Unfall in Nordrhein-Westfalen: Auf der Autobahn 1 ist in der Nacht zu Freitag ein Geisterfahrer ums Leben gekommen. Der 40 Jahre alte Mann war mit seinem Auto nahe Blankenheim (Kreis Euskirchen) südwestlich von Köln gegen einen Lastwagen geprallt und dabei gestorben.

Der Fahrer sei in der Nacht zum Freitag in Richtung Süden unterwegs gewesen, teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit. Nach dem Zusammenstoß mit dem Lkw habe sich der Wagen überschlagen und sei gegen die Mittelleitplanke geprallt.



Der Lastkraftwagen wurde bei dem Unfall an der Front stark beschädigt: Der Fahrer trug leichte Verletzungen davon. (Quelle: Klemm)



Der Fahrer wurde demnach aus dem Auto geschleudert und war sofort tot. Der 53 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock des Autos auf die Gegenfahrbahn geschleudert, weswegen die Fahrbahn in beide Richtung gesperrt wurde. Wie "Radio Euskirchen" berichtet, soll die Sperrung zwischen Nettersheim und Blankenheim noch bis 12 Uhr gesperrt bleiben. Es wurde eine Umleitung eingerichtet.