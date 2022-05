Köln Deutscher Astronaut Maurer auf dem Weg zurück zur Erde Von dpa 05.05.2022 - 08:17 Uhr Lesedauer: 1 Min. Der Astronaut Matthias Maurer arbeitet bei einem Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS. (Quelle: NASA/ESA/dpa/Archivbild/dpa-bilder)

Nach rund einem halben Jahr im All ist der deutsche Astronaut Matthias Maurer auf dem Weg zurück zur Erde. Maurer und drei US-Kollegen dockten am Donnerstagmorgen an Bord einer "Crew Dragon"-Kapsel von der Internationalen Raumstation ISS ab, wie auf Live-Bildern der US-Raumfahrtbehörde Nasa zu sehen war.

Am Freitagmorgen deutscher Zeit soll die Kapsel im Meer vor der Küste des US-Bundesstaats Florida landen. Am späten Freitagabend wird Maurer, wenn alles nach Plan läuft, zurück in Deutschland erwartet. Er soll am militärischen Teil des Flughafens Köln/Bonn landen.