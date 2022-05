Weitere Wähler-Umfrage sieht CDU leicht vor der SPD in NRW

Weitere W├Ąhler-Umfrage sieht CDU leicht vor der SPD in NRW

Eine weitere Umfrage vor der nordrhein-westf├Ąlischen Landtagswahl weist einen knappen Vorsprung der CDU vor der SPD aus. In der am Donnerstag ver├Âffentlichten ARD-Vorwahlumfrage kommt die CDU auf 30 Prozent (-1 im Vergleich zu Mitte April), die SPD erreicht 28 Prozent. F├╝r die n├Ąchste Landesregierung g├Ąbe es demnach mehrere Optionen.

CDU und SPD schneiden beide schlechter ab als bei der Landtagswahl 2017, als die CDU mit 33 Prozent st├Ąrkste Kraft geworden und die SPD mit 31,2 Prozent abgew├Ąhlt worden war. Eine am Mittwoch ver├Âffentlichte Forsa-Umfrage hatte die SPD ebenfalls bei 28 Prozent gesehen, die CDU sogar bei 32 Prozent.

Die ARD betonte: "Bei dieser Umfrage handelt es sich ausdr├╝cklich um keine Prognose, sondern um die politische Stimmung in der laufenden Woche." Die Momentaufnahme k├Ânne nicht das tats├Ąchliche Wahlverhalten messen. "Viele W├Ąhler legen sich kurzfristig vor einer Wahl fest." Bewegungen seien bis zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 15. Mai weiterhin m├Âglich.