Die Linke forderte dagegen, mit den Ministerien in Bund und Land auszuhandeln, wie die H├Ąuser endlich nutzbar gemacht werden k├Ânnten. Dort k├Ânnten beispielsweise Gefl├╝chtete untergebracht werden. "Es ist unertr├Ąglich zu sehen, dass da Geb├Ąude zur Verf├╝gung stehen, in denen Menschen leben k├Ânnten, die vor dem Krieg der russischen Regierung gefl├╝chtet sind." Mit einem entsprechenden Antrag konnten sich die Linken im Stadtrat aber nicht durchsetzen.

Neue Situation durch EU-Sanktionen

Ein Termin f├╝r die ├ťbergabe an die Oberb├╝rgermeisterin steht nach Angaben von Initiator J├╝rgen Bremer noch aus. Er habe aktuell auch an Bundesau├čenministerin Annalena Baerbock (Gr├╝ne) geschrieben und um Unterst├╝tzung in der Kommunikation mit Russland gebeten, so Bremer.