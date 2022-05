Zwei Jahre nach dem Beschluss soll eine unabh├Ąngige Kommission Missbrauchsf├Ąlle im Erzbistum K├Âln aufarbeiten. Bislang war das Projekt an der geringen Anzahl an Freiwilligen gescheitert.

Auch das gr├Â├čte katholische Bistum in Deutschland, das Erzbistum K├Âln, bekommt jetzt eine unabh├Ąngige Aufarbeitungskommission f├╝r sexuellen Missbrauch. Die konstituierende Sitzung werde in der ersten Juniwoche stattfinden, teilte das Erzbistum am Donnerstag mit.