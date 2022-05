Wahlkampfabschluss in NRW mit Scholz, Habeck und Günther

Altenberge Wahlkampfabschluss in NRW mit Scholz, Habeck und G├╝nther Von dpa 13.05.2022 - 02:46 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Zwei Tage vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen werben die Parteien mit viel Politprominenz noch einmal um die W├Ąhlerstimmen. Zum Abschluss des Wahlkampfs tritt SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz am Freitag (ab 16.30 Uhr) zusammen mit SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty im Stadtzentrum von K├Âln auf. Auch die SPD-Bundesspitze sowie die SPD-Ministerpr├Ąsidentinnen Malu Dreyer (Rheinland-Pfalz) und Anke Rehlinger, Siegerin der Wahl im Saarland, haben sich f├╝r die Veranstaltung angesagt.

Die Gr├╝nen planen am Freitag gleich zwei Kundgebungen mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und der F├╝hrung der Bundespartei in D├╝sseldorf (15.30 Uhr) und abschlie├čend in K├Âln (17.30 Uhr). Ein weiterer Auftritt Habecks in Bonn (12.30 Uhr) wurde am Donnerstagabend kurzfristig abgesagt. Der Wwirtschaftsminister sei "aufgrund dringender Verpflichtungen" verhindert, teilte der Bonner Kreisverband der Gr├╝nen mit. Die Veranstaltung finde nun mit der F├╝hrung der Bundespartei und einem "├ťberraschungsgast" statt.

Einen ungew├Âhnlichen Ort f├╝r die zentrale Abschlusskundgebung hat die CDU mit Ministerpr├Ąsident Hendrik W├╝st gew├Ąhlt: F├╝r Freitagnachmittag (15.30 Uhr) hat die Partei auf das private Produktionsgel├Ąnde einer Firma in Altenberge bei M├╝nster eingeladen. Das Unternehmen stellt Sattelaufleger und Anh├Ąnger f├╝r Lastwagen her. Spitzenkandidat W├╝st bekommt bei der Kundgebung Unterst├╝tzung von Daniel G├╝nther, Ministerpr├Ąsident in Schleswig-Holstein und Sieger bei der dortigen Landtagswahl am vergangenen Sonntag. W├╝st wurde im M├╝nsterland geboren.