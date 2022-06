Gilt das 9-Euro-Ticket nur im ├ľPNV oder auch im ICE?

Das 9-Euro-Ticket gilt nur in Verkehrsmitteln des ├ľPNV. Z├╝ge des Fernverkehrs (z. B. IC, ICE , EC) sowie Fernbusse sind leider davon ausgenommen.

Gilt das 9-Euro-Ticket in ganz Deutschland?

Ja, das 9-Euro-Ticket soll bundesweit in allen Verkehrsmitteln des ├ľffentlichen Personennahverkehrs (├ľPNV) gelten. Es ist also nicht auf ein Bundesland beschr├Ąnkt.

Wer bekommt ein 9-Euro-Ticket?

Gilt das 9-Euro-Ticket auch f├╝r Rentner?

Wo kann ich das 9-Euro-Ticket kaufen?

Das Ticket ist online ├╝ber die Website der Deutschen Bahn oder ├╝ber die "DB Navigator"-App erh├Ąltlich. Zudem kann man es deutschlandweit an den Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn und in den DB-Reisezentren an Bahnh├Âfen kaufen.