Leipzig

Leipziger Gewandhausorchester geht mit "Konzertbus" auf Tour

28.11.2020, 05:23 Uhr | dpa

Das Leipziger Gewandhaus musste wegen der Corona-Krise schließen, doch Musik im Advent soll es von dem weltbekannten Orchester trotzdem geben: Musiker und Musikerinnen gehen mit einem "Konzertbus" auf Tour in Leipzig und Umgebung. Dabei handelt es sich nach Angaben des Konzerthauses um einen Doppelstockbus, der sonst für Stadtrundfahrten genutzt wird. Auf dem offenen Oberdeck werden die Künstler musizieren. Der Bus werde verschiedene Plätze und auch Sozial- und Pflegeeinrichtungen ansteuern. Aus sicherer Entfernung können die Zuhörer dann in den Genuss von Musik kommen. Die ersten Tour ist an diesem Samstag (10.00 Uhr) geplant, weitere folgen an den nächsten Wochenenden.