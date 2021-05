Leipzig

Reaktionen nach dem 2:2 von RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg

17.05.2021, 06:15 Uhr | dpa

Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann: "In der ersten Halbzeit waren wir nicht gut drin, haben sehr fehlerhaft gespielt. Es war interessant zu sehen, wie wir aus dem Pokalfinale kommen. Wolfsburg hatte nach der Pause keinen Zugriff mehr, am Ende war der Punkt verdient."

Wolfsburg-Trainer Oliver Glasner: "Ich bin so stolz, hier zu stehen und dass wir die Champions League erreicht haben. Was die Jungs aus dieser Saison gemacht haben, das macht mich sehr stolz. Wir hatten hier eine super erste Halbzeit und haben uns in der zweiten Halbzeit mit allem dagegengestemmt."

Leipzig-Profi Marcel Sabitzer: "Vizemeisterschaft hört sich gut an, aber nach so einer Niederlage im Pokalfinale kann ich mich nicht darüber freuen. Das kommt sicher erst noch. Wir sind stolz darauf, aber das wird wohl erst im Urlaub so richtig kommen."



Wolfsburg-Sportdirektor Marcel Schäfer: "Wir haben die ganze Saison über sehr hart gearbeitet und uns während der Saison weiterentwickelt. Wir haben uns für eine außergewöhnliche Saison belohnt. Es ist ein riesiger Schritt für uns, über den wir uns sehr freuen."

Wolfsburg-Profi Maximilian Philipp: "Wir sind glücklich, diesen Punkt geholt zu haben. Wir haben unsere Ziele erreicht. Es waren zwei wichtige und auch schöne Tore."