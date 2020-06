Auf der Flucht

Männer überfallen Gaststätte und feuern Schuss ab

18.06.2020, 07:47 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife (Symbolbild): In Mainz-Mombach haben zwei Männer eine Gastätte überfallen. (Quelle: Lino Mirgeler/dpa/dpa)

In Mainz haben zwei Männer eine Gaststätte bei laufendem Betrieb überfallen. Dabei sollen sie einen Schuss abgefeuert haben. Sie entkamen unerkannt.

Unbekannte haben in Mainz mit einer Schusswaffe Gäste einer Gaststätte überfallen und die Flucht ergriffen. Die zwei dunkel gekleideteten Räuber hätten am Mittwochabend unter anderem einen geringen Geldbetrag im Ortsbezirk Mombach erbeutet, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Dabei feuerten sie einen Schuss – vermutlich aus einer Schreckschusswaffe – in die Luft ab und flüchteten zu Fuß.

Den Angaben zufolge waren einige Gäste, Angestellte und der Wirt bei dem Vorfall gegen 22.50 Uhr anwesend. Verletzt wurde niemand. Die Polizei suchte am Abend vergeblich nach den Tätern. Die Ermittlungen dauerten am Donnerstagmorgen an.