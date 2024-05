Aktualisiert am 06.05.2024 - 22:05 Uhr

Aktualisiert am 06.05.2024 - 22:05 Uhr Lesedauer: 1 Min.

US-Soldat wohl in Russland festgenommen

Er soll eine Frau bestohlen haben: In Russland ist wohl ein US-Soldat von den Behörden festgesetzt worden.

In Russland ist laut US-Medienberichten ein amerikanischer Soldat festgenommen worden. Der Soldat sei in Südkorea stationiert gewesen und habe sich auf eigene Faust nach Russland begeben, berichteten unter anderem die Sender NBC News, CNN und ABC News am Montag unter Berufung auf US-Regierungsvertreter.