Mainz

Nach Missbrauchsgutachten Interesse an Kirchenaustritten

27.01.2022, 13:19 Uhr | dpa

Nach der Vorstellung eines Gutachtens zu sexueller Gewalt im katholischen Erzbistum München und Freising haben Städte in Rheinland-Pfalz ein gesteigertes Interesse an Kirchenaustritten registriert. Das für Kirchenaustritte zuständige Standesamt in Mainz etwa kann aktuell nicht alle Austrittswünsche zeitnah bedienen, wie ein Sprecher mitteilte. Es werde noch einige Zeit andauern, bis alle Anträge entgegengenommen seien. Der Kirchenaustritt müsse persönlich erklärt werden - nach Gründen werde dabei allerdings nicht gefragt. Auch bei den Standesämtern in Worms und in Trier gab es vermehrt Anfragen für Kirchenaustritte.