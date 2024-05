Normalerweise kennt man den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nur in Grün: Seitdem Russland am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschierte, trägt Selenskyj so gut wie immer Militärkleidung. Meistens in Grün, selten in Schwarz. Selbst bei seinem Besuch im Weißen Haus erschien Selenskyj in Soldatenkleidung. Er zeigt damit, dass es für ihn und sein Land derzeit keine Normalität gibt. Nun aber hat er eine Ausnahme gemacht.