"Unfertige Aufgabe": Stewart bleibt Coach der Adler Mannheim

Die Adler Mannheim setzen bei ihrer Jagd auf den ersten deutschen Meistertitel seit 2019 weiter auf Bill Stewart. Der 64-Jährige wird auch in der kommenden Saison als Chefcoach an der Bande stehen, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag bekanntgab. Stewart wird weiterhin mit seinen Assistenten Marcel Goc und Jochen Hecht das Trainerteam des achtmaligen Meisters bilden. Das Trio hatte die Mannschaft nach der Trennung von Ex-Coach Pavel Gross im März übernommen - zunächst aber nur interimsweise.