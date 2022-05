Fuchs Petrolub: Beteiligung an Elektrolyt-Hersteller

Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub steigt ins BatteriegeschĂ€ft ein. Man ĂŒbernehme dazu 28 Prozent der Anteile an der E-Lyte Innovations GmbH, teilte der Mannheimer MDax-Konzern am Mittwoch mit. Das Unternehmen aus MĂŒnster entwickelt und produziert den Angaben zufolge FlĂŒssig-Elektrolyte, die als wesentlicher Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien unter anderem fĂŒr die E-MobilitĂ€t verwendet werden. In ihnen lĂ€uft der Ladungsaustausch zwischen den Zellpolen innerhalb des Batteriesystems ab.

Insgesamt investiere Fuchs Petrolub rund acht Millionen Euro in das neue TĂ€tigkeitsfeld, hieß es weiter. Der Erwerb weiterer Anteile an E-Lyte Innovations sei möglich. Die Aktie legte im Vormittagshandel um rund 1,5 Prozent zu.

Im nÀchsten Schritt will Fuchs Petrolub gemeinsam mit E-Lyte Innovations am Standort Kaiserslautern die notwendige Fertigungsinfrastruktur schaffen. Investiert werden soll insbesondere in die Anlagen und in die Laborausstattung. Die Produktion soll im Sommer 2023 starten.