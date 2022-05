Favre sagt ab: Bittere Nachrichten für Mitglieder

Fu├čball-Bundesligist Borussia M├Ânchengladbach muss seine Trainersuche neu starten. Wunschkandidat Lucien Favre sagte seinem Ex-Club ├╝berraschend ab. Dies verk├╝ndete Sportchef Roland Virkus auf der Hauptversammlung der Borussia am Montagabend auf Nachfrage eines Mitglieds. "Sie k├Ânnen sicher sein, dass wir alles daf├╝r getan haben. Er hat uns aber gesagt, dass er die Raute im Herzen tr├Ągt, aber nicht wieder in Deutschland arbeiten will", sagte Virkus, der zuvor in seinem Jahresbericht um Geduld in der Trainerfrage gebeten hatte.