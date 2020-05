Beteiligter geflüchtet

E-Bike-Fahrer stirbt in München nach Unfall

19.05.2020, 12:04 Uhr | dpa, t-online.de

Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einem Unfall (Symbolbild): In München ist ein E-Bike-Fahrer nach einer Kollision mit einem anderen Rad gestorben. (Quelle: Stefan Puchner/dpa)

In München ist ein E-Bike-Fahrer nach einer Kollision mit einem anderen Radler ums Leben gekommen. Der am Unfall beteiligte Mann ist geflüchtet.

Ein E-Bike-Fahrer ist nach dem Zusammenstoß mit einem anderen Radler in München gestorben. Der 37-Jährige sei ohne Helm unterwegs gewesen und habe schwerste Kopfverletzungen erlitten, hieß es am Montag aus dem Polizeipräsidium. Noch in der Nacht sei er gestorben.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr er am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr auf einer Seitenstraße, als ihn ein Unbekannter mit einem Elektro-Rad von rechts überholte. Nach einem kurzen Wortwechsel seien die beiden Männer kollidiert und gestürzt. Wie genau der Unfall passierte, war zunächst unklar. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll der 37-Jährige E-Bike-Fahrer geschubst worden sein.

Gestorbener wäre Vater von Zwillingen geworden

Die Polizei berichtet, dass der andere Radler nach seinem Sturz aufstand und in unbekannte Richtung flüchtete, und hofft nun auf Zeugenhinweise.

Der Fall bekam am Montagabend viel Aufmerksamkeit auf der Social-Media-Plattform Instagram. Eine in München wohnende Influencerin hatte einen Zeugenaufruf zu dem Vorfall geteilt. Die Frau des Verstorbenen soll schwanger mit Zwillingen sein. Der Verunglückte wäre zum ersten Mal Vater geworden.