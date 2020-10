München

Atlético-Coach Simeone: "Bayern ist das beste Team der Welt"

20.10.2020, 18:35 Uhr | dpa

Atlético Madrid strebt zum Start in die neue Champions-League-Saison bei Titelverteidiger FC Bayern München einen Sieg an. "Wir werden versuchen, ihnen wehzutun", sagte Trainer Diego Simeone. Am Abend vor dem Spiel an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) in München bezeichnete der Coach der Madrilenen den deutschen Fußball-Rekordmeister als "das mittlerweile beste Team der Welt." Man versuche, diesem mit "mannschaftlicher Geschlossenheit" und "Emotionen" zu begegnen.

Der FC Bayern und Atlético treffen zum siebten Mal in Europa aufeinander. Die Münchner liegen mit drei Siegen, bei einem Remis und zwei Niederlagen vorn. "Wir versuchen zu gewinnen, wir wollen kein Unentschieden", sagte Kapitän Koke.

Die Madrilenen hatten sich in der vergangenen Saison im Achtelfinale gegen den damaligen Titelverteidiger FC Liverpool durchgesetzt. Im Viertelfinale war dann RB Leipzig die Endstation.

Das Spiel gegen Liverpool könne man nicht mit dem gegen Bayern vergleichen, sagte Koke. "Aber wir haben die Qualitäten, um Bayern München wehzutun", sagte der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler.