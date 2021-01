Fenster abgeklebt

Polizei erwischt Fußballfans in Bar

31.01.2021, 17:43 Uhr | t-online

Fußballfans gucken ein Spiel in einer Bar (Symbolbild): Gegen die Personen in München wurden Anzeigen erstattet. (Quelle: snapshot/imago images)

Fußballfans in München hatten alle Vorkehrungen getroffen, um gemeinsam und heimlich in einer Bar ein Spiel vefolgen zu können. Trotz abgeklebter Fenster stand allerdings die Polizei vor der Tür.

In einer Münchner Bar hatten sich einige Personen zu Fußballgucken getroffen. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Die Beamten hatten am Samstag um 17:30 Kenntnis darüber erlangt, dass in einem Gastronomiebetrieb an der Prinzregentenstraße Betrieb herrsche.

Da die Fenster der Bar abgeklebt waren, konnte zunächst nicht festgestellt werden, wie viele Gäste bewirtet wurden. Die Beamten riefen also weitere Streifenwagen als Verstärkung. Nach einer Ansprache der Polizei öffnete der 56-jährige Wirt die Tür der Gaststätte. Insgesamt befanden sich sechs Personen mit Wohnorten in verschiedenen Landkreisen in den Räumlichkeiten.



Gegen alle Personen liegen nun Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz vor. Nachdem die Polizei alle Personalien aufgenommen hatte, durften die Personen den Ort verlassen.