MEINUNGWüsten-Emirat plant Volksfest

Münchner Oktoberfest in Dubai? Nichts als eine billige Kopie

Laut einem Medienbericht plant Dubai das Oktoberfest 2021 im Wüstenemirat. In Bayern sorgt das allenfalls für Gelächter. Denn eines ist klar: Die Wiesn, die gibt's nur in München.

Der Wiesn-Kehraus ist ein Muss. Es ist stets das letzte große Hurra auf dem Oktoberfest zwischen Schwanthalerhöhe, Theresienwiese und Ludwigsvorstadt. Jeden letzten Sonntag auf dem größten Volksfest der Welt dasselbe Bild: Die Münchnerinnen holen ihre feschen Dirndl aus dem Schrank, nicht selten gekauft für mehrere Hundert Euro, verziert mit schönen Stickereien.

Die Burschen zwängen sich in ihre Lederhosen, eng sitzend und aus bestem Material, rau und authentisch rustikal. Manches Exemplar hat einen Tausender gekostet oder wurde schon vom Urgroßvater getragen. Billige Kopien aus den Touristenstandl, am besten noch im Set für 89,99 Euro? Erkennt das geschulte Auge aus der Ferne.



Original bleibt Original

Und so liegen sich die Einwohner der Millionenmetropole noch einmal in den Armen, der Blasmusik frönend, die Maßkrüge fest umschlungen. Wenn im Festzelt zu "Himmel der Bayern" das Licht aus- und die Wunderkerzen angehen, wenn in der "Fischer Vroni" der Trompeter mit Schweiß auf der Stirn und roten Backen die Bayernhymne schmettert.



Dieses Lebensgefühl soll kopiert werden? Für 50 Millionen Euro und mit 32 Zelten im XXL-Format im Wüstenemirat? Die "Bild" berichtet von solchen Plänen in Dubai, die demnach fortgeschritten sein sollen. Inklusive eingeflogenen C-Promis und Mallorca-Mucke – die mit der Realität in Münchner Bierzelten so gar nichts zu tun hat.



Das nur am Rande. Für Geld kann man mittlerweile offenbar alles kopieren, und sei es nur eine billige Variante. Der Fußball lässt grüßen. Doch: Original bleibt Original. In diesem Sinne: eine glückselige Wiesn! Sei es wegen Corona erst 2022. Aber dann in München. Und nur in München.