Zwei Personen im Krankenhaus

Millionenschaden durch Feuer in Autowerkstatt von Mercedes

04.06.2021, 19:41 Uhr | dpa

Verbrannte Fahrzeuge stehen vor der zerstörten Werkstatt des Automobil-Herstellers Mercedes-Benz in München: Bei dem Feuer ist ein hoher Sachschaden entstanden und es wurden zwei Menschen leicht verletzt. (Quelle: Balk/dpa)

Ein Brand in einer Autowerkstatt in München hat einen hohen Sachschaden verursacht. Der Rauch war zeitweise so dicht, dass Anwohner Türen und Fenster geschlossen halten mussten.

Ein größerer Brand in einer Autowerkstatt von Mercedes-Benz im Osten von München hat mehr als eine Million Euro Sachschaden angerichtet. Durch das Feuer erlitten zwei Personen leichte Rauchvergiftungen und mussten ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte.

Feuerwehrmänner laufen durch die zerstörte Autowerkstatt: Anwohner wurden wegen der starken Rauchentwicklung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.



Feuerwehr und Polizei waren den Angaben nach mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Wegen des Brandes und der Rauchentwicklung wurde der Bereich um das Autohaus vorübergehend abgesperrt. Anwohner wurden gebeten, Türen und Fenster zu schließen. Zur Brandursache konnten Polizei und Feuerwehr zunächst keine Angaben machen.