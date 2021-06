Impftourismus am Flughafen

Italienische Hotelmitarbeiter ließen sich in Bayern impfen

11.06.2021, 15:27 Uhr | dpa

Das Hilton Hotel am Flughafen in München (Archivbild): Hier sollen die Impfungen stattgefunden haben. (Quelle: Waldmüller/imago images)

Am Münchner Flughafen sollen sich über 100 Mitarbeiter eines italienischen Luxushotels impfen lassen haben – noch bevor die Priorisierung aufgehoben war. Nun wird der Fall geprüft.

Mehr als 100 Mitarbeiter einer italienischen Ferienanlage sind nach Medienberichten für eine Corona-Impfung nach Bayern gereist. Wie die "Süddeutsche Zeitung" am Freitag berichtete, hatten sich die Teilnehmer der Reisegruppe am 21. Mai während eines Tagestrips am Münchner Flughafen die Impfspritzen geben lassen. Die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) prüft ein mögliches Fehlverhalten.

Ein Manager des Luxus-Hotels "Forte Village" sagte Italiens öffentlich-rechtlichem TV-Sender Rai 3, es sei wichtig gewesen, dass die Ferienanlage bereit sei, damit Gäste dort sicher Urlaub machen könnten. Man habe die erste "Etappe" genommen, da in Italien Impfungen für Mitarbeiter in Firmen noch nicht möglich gewesen seien. Das Hotel habe für diesen Service auch bezahlt.

Der Vorgang wird mittlerweile von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) überprüft. Denn ein an der Aktion beteiligter Arzt soll eine Kassenzulassung haben. Es werde daher nun ein mögliches Fehlverhalten geprüft, sagte KVB-Sprecher Axel Heise. "Wir wissen auch nicht, was da gelaufen ist." Er bezeichnete das Geschehen als "eigenartig". Insbesondere ist bislang nicht geklärt, woher der bei der Aktion verwendete Impfstoff stammt.