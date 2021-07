Polizei sucht Zeugen

Mann vergewaltigt 15-jährige Schülerin nach Abschlussparty

30.07.2021, 18:58 Uhr | pb, t-online

Heimstettener See in der Nähe von München (Archivfoto): Hier wurde am Donnerstag eine 15-Jährige vergewaltigt. (Quelle: Stefan M Prager/imago images)

Mit Hochdruck sucht die Polizei in München nach einem Vergewaltiger. Das junge Opfer des Mannes steht unter Schock, kann sich an die Tat kaum erinnern.

Die bayerische Polizei fahndet nach einem unbekannten jungen Mann, der am Donnerstag am Heimstettener See eine 15-jährige Schülerin am Rande einer Abschlussparty vergewaltigt hat.

Auf dem Fest lernte sie laut Polizei einen Mann kennen, mit dem sie die Gruppe am Abend verließ, um sich mit ihm zu unterhalten. Dann kam es zum Übergriff: Der Unbekannte schlug mehrfach auf die Schülerin ein, drängte sie in ein Gebüsch.



Dort verabreichte er ihr eine unbekannte Substanz, um sie "gefügig zu machen", wie die Beamten schreiben. Anschließend vergewaltigte der Unbekannte sie. Der Täter konnte unerkannt flüchten.

Polizei fahndet nach Vergewaltiger vom Heimstettener See

Das Mädchen vertraute sich einer Freundin an, die kurz darauf gegen 23 Uhr die Polizei kontaktierte. Das Opfer selbst steht unter Schock, kann sich an den Vorfall kaum erinnern.

Die Münchner Behörden fahnden nun mit Hochdruck nach dem Täter, den sie in einem Zeugenaufruf wie folgt beschreiben:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, südländischer Typ, sehr dunkelbraunes Haar, Haarlänge reicht bis zur Nase, allerdings nur seitlich und nicht ins Gesicht fallend; bekleidet mit weißen Turnschuhen und sprach gebrochenes Deutsch.



Die Tat ereignete sich am Donnerstag, 29. Juli, im Zeitraum zwischen 21 und 23 Uhr. Die Polizei München hat am Freitag einen Zeugenaufruf veröffentlicht. Die Ermittler des Kommissariat 15 bitten alle, die Hinweise zu dem Vorfall beitragen können, sich telefonisch bei der Nummer 089/2910-0 oder auch jeder anderen Telefondienststelle zu melden.

Zudem bitten die Beamten um Bilder oder Videos, die bei der Feier am See oder von der unmittelbaren Umgebung am Donnerstag gemacht wurden.