Hallescher FC holt Bremer Kebba Badjie auf Leihbasis

05.08.2021, 10:44 Uhr | dpa

Halle (dpa) – Fußball-Drittligist Hallescher FC hat Kebba Badjie verpflichtet. Der 21 Jahre alte Offensivspieler kommt von Werder Bremen auf Leihbasis bis zum Saisonende an die Saale. Der in Gambia geborene Linksfuß kommt mit der Empfehlung von 25 Treffern in 55 Regionalligaspielen in die 3. Liga. Bereits am Mittwoch hatte der HFC den Abwehrspieler Fynn Otto von Eintracht Frankfurt ausgeliehen.

"Kebba Badjie ist ein klassischer Flügelstürmer und somit eine weitere Option für unsere Außenbahnen. Mit seinem ausgeprägtem Tempo und den Stärken im Eins gegen Eins bringt er ein zusätzliches Element in unser Angriffsspiel ein", sagte Halles Sportdirektor Ralf Minge in einer Vereinsmitteilung vom Donnerstag.