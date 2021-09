Behörde genehmigt Antrag

"Oktoberfest" ist geschützte Marke

15.09.2021, 09:36 Uhr | dpa

Original ist Original: Das Münchner Oktoberfest ist nun eine geschützte Marke. Nachahmer-Feste wird es aber wohl trotzdem noch rund um den Globus geben.

Nach fünfjähriger Prüfung durch die EU-Behörde für geistiges Eigentum (EUIPO) ist das "Oktoberfest" zur geschützten Marke geworden. Das im spanischen Alicante ansässige Amt hat den Antrag der Münchner Stadtverwaltung genehmigt und die Marke nunmehr mit dem Status "registriert" auf ihrer Webseite veröffentlicht.

Der Markenschutz gilt zunächst bis 2026. Die Münchner Stadtverwaltung will damit Oktoberfest-Profiteuren vorbeugen. Geschützt ist der Begriff nunmehr für 22 "Produktklassen" von Seife über Kreditkarten bis zum Uniformverleih, inklusive Tourismuswerbung.



Der Schutz der Marke "Oktoberfest" bedeutet nicht, dass Oktoberfest-Imitate von Brasilien über Malaysia bis in die USA grundsätzlich nicht mehr stattfinden könnten. In Dubai ein Ersatz-Oktoberfest in großem Maßstab aufzuziehen, hatte jedoch Ärger in München ausgelöst.