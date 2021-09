München

Scholz verspricht mehr und billigere Wohnungen

18.09.2021, 13:33 Uhr | dpa

Olaf Scholz (SPD) nimmt an einem Wahlkampftermin auf dem Marienplatz teil. Foto: Sven Hoppe/dpa (Quelle: dpa)

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz verspricht mehr und billigere Wohnungen in Deutschland. Er würde als Kanzler voranbringen, dass jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen gebaut würden, davon 100.000 Sozialwohnungen, sagte er bei einer Wahlkampfveranstaltung am Münchner Marienplatz am Samstag. "Wir müssen dafür Sorge tragen, dass Wohnen bezahlbar bleibt."

Zu dem "Bündnis für das Wohnen" gehöre ein Moratorium, damit Mieten nicht zu stark steigen und eine Mietpreisbremse, "die stark wirkt". Mieter sollten auch nicht auf den Kosten für höhere Strom- und Gaspreise sitzen bleiben. Die Kosten für den gestiegenen CO2-Preis sollten Vermieter übernehmen. Der Fünf-Punkte-Plan zum Schutz der Mieter, den Scholz als Kanzler umsetzen will, beinhaltet auch, dass Kommunen in der Baulandpolitik gestärkt werden.