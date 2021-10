München

75-Kilo-Bombe in München erfolgreich entschärft

11.10.2021, 22:40 Uhr | dpa

In München-Ramersdorf ist am Montagabend eine Weltkriegsbombe entschärft worden. Der Blindgänger amerikanischer Herkunft mit 75 Kilogramm Sprengstoff war um 20.20 Uhr unschädlich gemacht, wie ein Feuerwehrsprecher am Abend sagte. Der Sprengkörper war am Nachmittag bei Bauarbeiten in einem Industriebetrieb entdeckt worden. 2000 Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen.

Neben rund 240 Feuerwehrleuten und Rettungskräften waren zwei Sprengmeister vor Ort. Der Luftraum über dem betroffenen Gebiet wurde gesperrt. Eine Betreuungsstelle für Anwohner, die während der Entschärfungsarbeiten nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen konnten, sei sehr gut angenommen worden, berichtete der Sprecher.