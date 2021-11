Beeindruckender Einsatz

Achtjährige rettet Mutter durch kompetenten Notruf

18.11.2021, 08:47 Uhr | t-online, ads

Rettungswagen und Notarzt auf dem Weg zum Einsatz in München (Symbolbild): Ein kleines Mädchen hat bei den Einsatzkräften mit ihrer Kompetenz Eindruck gemacht. (Quelle: Smith/imago images)

In München hat ein kleines Mädchen mit seinem Handeln die Einsatzkräfte verblüfft: Als es seine Mutter bewusstlos fand, rief es die Feuerwehr und blieb damit allen im Gedächtnis.

Bei einem Einsatz haben die Kräfte der Feuerwehr München am Dienstagabend eine ganz besondere Achtjährige kennengelernt: Sie fiel durch ihre altersuntypische Kompetenz in einer Ausnahmesituation auf.

Nach Angaben der Feuerwehr München hatte das kleine Mädchen am Dienstagabend angerufen, weil es seine Mutter bewusstlos auf dem Sofa gefunden hatte – und überraschte den Notdienst. Die Achtjährige informierte diesen nämlich direkt sowohl über die Vorerkrankungen der Mutter als auch über die Maßnahmen, die sie schon durchgeführt hatte, sodass schnellstmöglich Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt geschickt werden konnten.

Ungewöhnlicher Einsatz in München: "Gutes Gelingen durch Kompetenz des kleinen Mädchens"

Die Einsatzkräfte vor Ort staunten ebenfalls nicht schlecht, als das Mädchen ihnen die Situation der Mutter sowie eine Erkrankung seiner fünf Monate alten Schwester erklärte und bereits Medikation und Arztbriefe der Mutter vorbereitet hatte. Die Achtjährige hatte außerdem die Kontaktdaten des arbeitenden Vaters parat und schlug eine Frau vor, die vorerst auf sie aufpassen könnte.

"Alle vor Ort befindlichen Einsatzkräfte sind sich einig, dass von Notruf bis zur Versorgung ein Großteil des guten Gelingens an der Kompetenz des kleinen Mädchens lag", bekräftigt die Feuerwehr in einer Mitteilung. Die Mutter kam in ein Krankenhaus.