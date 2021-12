Lottogewinn bei München

80-Jähriger gewinnt mit drei Richtigen eine Million Euro

07.12.2021, 16:16 Uhr | dpa

Eurobanknoten liegen auf einem Tisch (Symbolbild): Mit dem Geld will der Gewinner seine Verwandten und gemeinnützige Organisationen unterstützen. (Quelle: Patrick Pleul/dpa)

Große Freude im Raum München: Ein 80-Jähriger hat bei einer Sonderauslosung eine Million Euro gewonnen. In seinem Alter brauche er das Geld zwar nicht mehr so sehr, einen Wunsch will sich der Senior aber erfüllen.

Mit drei richtigen Zahlen hat ein 80 Jahre alter Lotto-Spieler aus dem Raum München eine Million Euro gewonnen. Der Spielschein sei am Montag als einer von dreien bei einer bundesweiten Sonderauslosung gezogen worden, teilte Lotto Bayern in München mit.

Lottogewinner im Raum München will Familie und Organisationen unterstützen

Der Rentner wolle mit dem Geld Verwandte und gemeinnützige Organisationen unterstützen. "Ich brauche in meinem Alter das Geld nicht mehr so sehr", zitierte Lotto Bayern den 80-Jährigen. Er wolle sich aber auch selbst einen Wunsch erfüllen: eine Luxuskreuzfahrt.

Die beiden anderen Millionengewinne aus der Sonderauslosung gingen Lotto-Angaben zufolge nach Baden-Württemberg. Auf allen drei Tippscheinen hatten die jeweiligen Besitzer bei der Samstagsziehung vom 4. Dezember drei richtige Gewinnzahlen angekreuzt.