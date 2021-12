München

Kaiserslautern siegt in München und klettert auf Rang drei

10.12.2021, 21:08 Uhr | dpa

Der 1. FC Kaiserslautern hat zum Auftakt des 19. Spieltages der 3. Fußball-Liga bei Türkgücü München mit 2:1 (2:0) gewonnen. Der FCK startete am Freitagabend perfekt in das Geisterspiel im Olympiastadion, das Kaiserslauterns gesperrter Trainer Marco Antwerpen von der Tribüne aus verfolgte. Schon kurz nach dem Anpfiff führten die Gäste durch Tore von Daniel Hanslik (5. Minute) und Hikmet Ciftci (7.) mit 2:0. In der Folge spielte der FCK aber zu passiv - und Münchens Petar Sliskovic gelang nach 55 Minuten der Anschlusstreffer. Doch die Roten Teufel brachten den Sieg über die Zeit und stehen mit nun 32 Punkten zumindest bis zum Samstagnachmittag auf Tabellenplatz drei.