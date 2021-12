München

Tennis-Olympiasieger Zverev wieder Turnier-Zugpferd

13.12.2021, 12:07 Uhr | dpa

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev schlägt auch in den Jahren 2022 und 2023 beim Sandplatzturnier in München auf. "Ich fühle mich sehr wohl in München. Es ist ein besonderer Ort für mich und ich freue mich schon, im kommenden Jahr meinen dritten Titel anzugreifen", äußerte der Weltmeister in einer Mitteilung der Veranstalter der BMW Open vom Montag. Das Traditionsturnier findet im kommenden Jahr vom 23. April bis zum 1. Mai statt. Der 24 Jahre alte Zverev konnte das Turnier 2017 und 2018 gewinnen.