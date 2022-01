München

Red Bull München kämpft in Partie um Königsklassen-Finale

12.01.2022, 18:09 Uhr | dpa

Nach dem Corona-Ausbruch beim EHC Red Bull München wird das Halbfinale in der Champions League gegen Tappara Tampere aus Finnland in nur einer Partie ausgespielt. Wie der dreimalige deutsche Eishockey-Meister am Mittwoch mitteilte, hat dies nach Absprache mit den beiden Vereinen das Covid-19-Komitee der Königsklasse entschieden. Das K.o.-Spiel findet demnach am 25. Januar in Tampere statt.

Im zweiten Halbfinale hatte sich nach zwei Partien Rögle BK aus Ängelholm gegen die schwedischen Landsleute von Frölunda HC durchgesetzt. Unabhängig vom Duell München - Tampere wird das für den 1. März angesetzte Endspiel auch in Ängelholm stattfinden.

Mehrere Spieler der Münchner waren in der abgelaufenen Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dabei gab es auch mehrere Infektionen mit der Omikron-Variante. Das Gesundheitsreferat der Landeshauptstadt hatte daraufhin eine Isolation für alle positiv getesteten Profis sowie eine Quarantäne für die gesamte Mannschaft ausgesprochen. Infolgedessen wurden die auf den 4. und 11. Januar angesetzten Halbfinalspiele abgesagt.

Mittlerweile ist die Quarantäne vom Gesundheitsreferat für große Teile des Münchner Teams aufgehoben worden. "Es ist super, wieder mit den Jungs auf dem Eis zu sein. Natürlich haben wir während der Quarantäne versucht, die Zeit so gut wie möglich zu nutzen. Auf dem Eis zu trainieren ist aber etwas komplett anderes. Das ist genau das, was wir brauchen, um für die anstehenden Aufgaben wieder bereit zu sein", sagte am Mittwoch Verteidiger Konrad Abeltshauser.

Für die Münchner geht es in der Deutschen Eishockey Liga am Freitag bei Meister Eisbären Berlin weiter.