Schwerer Unfall am Stachus

Lkw fährt in Radfahrer – sofort tot

24.01.2022, 08:58 Uhr | pb, t-online

Polizeieinsatz in München (Symbolfoto): Am Morgen wurde ein Radfahrer bei einem Unfall tödlich verletzt. (Quelle: aal.photo/imago images)

Schwerer Unfall am Stachus: Dort wurde ein Fahrradfahrer tödlich verletzt, die Sonnenstraße musste gesperrt werden. Nun warnt die Münchner Polizei vor einem drohenden Stauchaos.

Am frühen Montagmorgen ist ein Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw tödlich verletzt worden. Der Lastkraftwagen war gegen 4.40 Uhr auf der Höhe des Karlsplatzes an der Ecke zur Sonnenstraße in den Fahrradfahrer gefahren – laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" wohl bei einem Abbiegemanöver.

Weitere Details zum Unfallhergang waren am Morgen zunächst nicht klar. Jedoch hat der tragische Unfall für die Münchner Pendler am Morgen Auswirkungen: So ist die Sonnenstraße in nördlicher Fahrtrichtung, das ist die Richtung vom Sendlinger Tor Richtung Stachus, am Morgen komplett gesperrt.



Laut der Münchner Polizei soll die Sperrung noch bis mindestens 8 Uhr bestehen, die Behörde rät Autofahrern, den Stachus weiträumig zu umfahren, um ein Verkehrschaos am Morgen zu vermeiden.