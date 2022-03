München

Warnung vor Kriegsfolgen: Klimawandel macht keine Pause

02.03.2022, 17:22 Uhr | dpa

Umweltschützer warnen vor negativen Folgen des Kriegs in der Ukraine für den Umwelt- und Klimaschutz. "Die Ereignisse in der Ukraine machen einen sprachlos und traurig", sagte am Mittwoch der Vorsitzende des Bundes Naturschutz in Bayern, Richard Mergner. Waffenstillstand und Hilfe für die betroffenen Menschen seien nun oberstes Ziel. Der Klimaschutz dürfe dennoch nicht aus den Augen verloren werden.

Der Krieg koste Millionen, die an anderer Stelle fehlten, sagte Mergner, der am Abend auf der Friedens-Demo in München sprechen wollte. "Die Erhitzung unseres Planeten macht aber keine Pause." Die Bemühungen den Klimawandel aufzuhalten müssten trotz des schrecklichen Krieges mit der gleichen Intensität und der gleichen Motivation weitergeführt werden. "Auch der Klimawandel bringt Tod und Verderben, das dürfen wir nicht vergessen."

Vor allem dürfe die Diskussion über die Atomkraft nicht wieder aufflammen. "Die Atomkraft ist hochgefährlich mit unkalkulierbaren Risiken für die nachfolgenden Generationen." Die Atomkraftwerke in der Ukraine bedeuteten gerade jetzt in diesem Krieg ein hohes Sicherheitsrisiko. Es dürfe keine Laufzeitverlängerungen für die drei verbliebenen deutschen Meiler geben. "Atomstrom ist kein Ersatz für Gasheizungen." Der Schlüssel sei Energiesparen, Energieeffizienz und der Ausbau der erneuerbaren Energien.