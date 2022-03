Von der Autobahn bis ins Zentrum

Hochzeitsgesellschaft legt Straßen in München lahm

14.03.2022, 16:34 Uhr | t-online

Mitglieder einer Hochzeitsgesellschaft haben am Wochenende auf gleich mehreren Straßen in München massiv andere Autofahrer behindert. Auch von der Polizei ließen sie sich kaum beeindrucken. Jetzt laufen zahlreiche Ermittlungen.

Eine Hochzeitsgesellschaft hat mit ihren Autos am Samstag zahlreiche Verkehrsverstöße begangen. Das teilt die Polizei mit. Dem Bericht zufolge war der Autokorso von der A99 in Richtung Innenstadt unterwegs und behinderte gleich mehrfach den Verkehr.

So seien der Polizei am frühen Samstagnachmittag mehrere Autos auf der A99 im Bereich Allach mitgeteilt worden, die dort mit ihrer zum Teil sehr langsamen Fahrweise erhebliche Verkehrsbehinderungen verursachten. In diesem Fall ermittelt aktuell die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck.

Autokorso in München: Hochzeit hält ganzen Verkehr auf

Der Korso verlagerte seine Fahrt im weiteren Verlauf in das Münchner Stadtgebiet. Nachdem die Fahrzeuge in der Neuherbergstraße anhielten und weitere Einsatzkräfte hinzugezogen wurden, begleiteten Streifenwagen die Fahrzeuge in Kleingruppen Richtung Innenstadt, teilt die Polizei mit. Auf der Leopoldstraße kam es jedoch zu weiteren Verkehrsverstößen.

Dem Bericht zufolge reduzierten die Autos unter anderem erneut extrem die Geschwindigkeit, Insassen lehnten sich mit dem Oberkörper aus den Fahrzeugen heraus, dies alles begleitet von einem fortlaufenden Hupkonzert. Auf Höhe der Galeriestraße wurden die Fahrzeuge abgestellt, hier erfasste die Polizei dann die beteiligten Fahrzeuge.



Nach Angaben der Polizei laufen nun "umfangreiche Ermittlungen". Es wurden mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten angezeigt.