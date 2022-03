München

Kanadischer Ex-Bundesliga-Profi: "Davies ist eine Ikone"

31.03.2022, 06:14 Uhr | dpa

Alphonso Davies vom FC Bayern München. Foto: Chris Young/The Canadian Press via ZUMA/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Nach der erst zweiten WM-Qualifikation Kanadas in der Geschichte hat der ehemalige Bundesliga-Profi Rob Friend die enorme Popularität von Bayern-Profi Alphonso Davies in der Heimat betont. "Phonso hat Zugang zu Premierminister Trudeau und zum Rapper Drake, er ist längst mehr als ein großartiger Sportler. Davies ist eine Ikone. Und die jungen wie die älteren Fans reißt er mit seiner positiven Art ohnehin mit", sagte der 41-Jährige dem "Kicker" (Donnerstag). Friend spielte in seiner Karriere unter anderem für Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt und Hertha BSC. Kanada hat sich erstmals seit 1986 wieder für eine Fußball-WM qualifiziert.